Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли утром 28 марта удар по газоизмерительной станции «Суджа». Как сообщили в Минобороны страны, в результате атаки произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен.

«В течение прошедших суток киевский режим продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру с применением БПЛА различных типов, а также реактивной системы залпового огня HIMARS», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в этот же день киевский режим совершил с помощью беспилотников попытку ударить по инфраструктуре Саратовского нефтеперерабатывающего завода. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку, перехватив 19 вражеских дронов.

Также накануне ВСУ намеренно совершили артиллерийский обстрел объекта филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» в Белгородской области. В результате произошло отключение электроснабжения потребителей в Шебекинском районе.

Минобороны РФ заявило, что все публичные заявления киевского режима о якобы прекращении целенаправленных атак на гражданскую энергетическую инфраструктуру России являются очередной уловкой президента Украины Владимира Зеленского.

Ее цель — не допустить мирного урегулирования конфликта и нарастить военный потенциал ВСУ с помощью стран Европы. Последние, к слову, на встрече «коалиции желающих» пришли к общему соглашению о том, что будут продолжать накачивать киевский режим оружием.