«Коалиция желающих»: Европа продолжит накачивать Украину оружием

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Европа продолжит накачивать Украину оружием

Фото, видео: www.globallookpress.com/Staff Sgt. Marco Gomez; 5-tv.ru

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Ключевую роль в оказании военной помощи сыграет Франция.

Европа не оставляет попыток помешать переговорному процессу, вооружая Украину. На прошедшей в Париже встрече «коалиции желающих» европейские лидеры договорились обеспечить Киеву некие гарантии безопасности. Сделать это собираются с помощью финансирования и новых поставок вооружений. А ключевую роль в этом сыграет Франция.

«Эммануэль Макрон должен сыграть решающую роль, он выступает как настоящий лидер с выдающимся опытом и способностями, благодаря которым удалось сплотить коалицию желающих. Французские войска — одни из самых известных и опытных. Во Франции очень сильная промышленная база», — сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Также на саммите Европа снова заверила Украину в том, что она обязательно вступит в ЕС. Но после заключения договора по полезным ископаемым с США это станет невозможным, считают журналисты Bloomberg.

В проекте соглашения говорится, что администрация президента США Дональда Трампа собирается взять под контроль все будущие инвестиции в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на Украине. Таким образом, США получат право вето на участие других союзников, что подорвет планы Киева по вступлению в ЕС.

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