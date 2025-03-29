Шесть детей провалились под лед реки в Ярославской области

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 40 0

В Ярославской области шесть детей провалились под лед реки

Фото, видео: Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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Компания ребят решила разнообразить свой досуг.

Шесть детей провалились под лед реки Ить в Ярославской области. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

«Детвора смогла выбраться на берег. К счастью, никто не пострадал», — сказано в сообщении.

Место происшествия — деревня Устье. Там шесть детей возрастом от 10 до 12 лет вышли на тонкий лед реки. Вскоре все они оказались под водой. К счастью, рядом оказалась местная жительница. Она вызвала спасателей, а затем сама оказала помощь ребятам.

ТЕКСТСпасенные дети. Telegram/МЧС России/mchs_official

По прибытии на место инспекторы МЧС побеседовали с детьми. В ведомстве отметили, что эта история могла бы закончиться трагически.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что тела двух детей нашли в пруду подмосковной Щербинки. По факту случившегося проводится проверка. Погибли восьмилетний мальчик и семилетняя девочка. Признаков насильственной смерти не обнаружено, дети провалились под лед, ушли под воду и не смогли самостоятельно выплыть. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролируют установление обстоятельств и процессуальную проверку произошедшего.

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