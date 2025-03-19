Тела двух детей нашли в пруду подмосковной Щербинки

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 49 0

По факту случившегося проводится проверка.

В Щербинке дети провалились под лед

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Подмосковье двое детей погибли, провалившись под лед водоема. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале.

В пруду города Щербинка были найдены тела двух детей: восьмилетнего мальчика и семилетней девочки. Признаков того, что смерть была насильственной, правоохранительные органы не обнаружили.

«По предварительным данным, дети вышли на лед водоема, провалились под лед, ушли под воду и не смогли самостоятельно выплыть», — информирует ведомство.

Установление обстоятельств и процессуальная проверка произошедшего находятся под контролем прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов.

Кроме того, ведомство напомнило о мерах безопасности и необходимости объяснять детям об угрозе, которой они себя подвергают, выходя на лед.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в Северной Осетии стая собак напала на ребенка. Во Владикавказе 11-летнего мальчика покусала стая собак. У ребенка пострадали ноги. Ему потребовалась медицинская помощь. По факту произошедшего возбужденно уголовное дело и организована процессуальная проверка.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
81.50
-2.81 87.57
-3.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

10:01
Взрыв произошел в квартире жилого дома в Москве на улице Нижняя Масловка
9:49
За ночь силы ПВО России уничтожили 57 беспилотников ВСУ
9:31
Тела двух детей нашли в пруду подмосковной Щербинки
9:15
Теперь на покупку дома не хватает: как Наталия Гулькина отпраздновала юбилей
9:03
Неумолимая реальность: как болезнь изменила облик 70-летнего Брюса Уиллиса
8:56
Лучше не экономить на составе: какую смазку выбрать для подшипника

Сейчас читают

Операторы FPV-дронов поразили технику и боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Кандидат в президенты Польши устроил погром на выставке ЛГБТ*
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп