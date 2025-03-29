МВФ выделил новый транш финансовой помощи Украине в 400 миллионов долларов

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

МВФ выделил новый транш финансовой помощи Украине в 400 миллионов долларов

МВФ одобрил выделение Украине транша в 400 миллионов долларов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Эта сумма втрое меньше обсуждаемой ранее.

Международный валютный фонд (МВФ) выделил новый транш финансовой помощи Украине в размере 400 миллионов долларов. О решении совета директоров сообщила пресс-служба ведомства.

В декабре прошлого года МВФ говорил о более чем миллиарде долларов для украинской помощи. Одобренная в итоге сумма меньше почти в три раза.

«Сегодня Совет исполнительных директоров МВФ завершил седьмой обзор EFF (линия инструмента расширенного кредитования. — Прим. ред.) для Украины, что позволило выделить Украине около $400 млн… которые будут направлены на поддержку бюджета», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы.

Представители фонда обращают внимание, что «устойчивый ход реформ» — необходимое условие для «обеспечения экономической стабильности, восстановления налогово-бюджетной и долговой устойчивости».

В общей сложности объем выплат по программе кредита — более десяти миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что МВФ сократил сумму новых выплат Украине за невыполнение условий кредита.

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