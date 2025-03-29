Бербок: в ответ на пошлины Трампа можно сделать платным обновление iPhone

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 24 0

Бербок предложила сделать платным обновление iPhone в ответ на пошлины Трампа

Бербок предложила сделать платным обновление iPhone в ответ на пошлины Трампа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Начальная цена — десять центов.

Ответом на пошлины президента США Дональда Трампа может стать введение денежного сбора за каждое обновление программного обеспечения смартфона iPhone. Такой вариант предложила глава МИД Германии Анналена Бербок. Ее слова приводит газета Der Tagesspiegel.

«Если другие, как сегодня, введут 25-процентные пошлины, то мы сможем применить весь наш инструментарий. Как часто мы обновляем свой iPhone? Десять центов за обновление принесло бы много денег Европе, но другим это может не понравиться», — заявила Бербок.

Автопроизводители Германии могут потерять 11 миллиардов евро, когда Трамп введет анонсированные им пошлины на легковые автомобили и грузовики. Такое предположение выдвинуло издание Handelsblatt, сославшись на экспертов американской экономической фирмы Bernstein. Специалисты уверены: чем дольше будут действовать пошлины, тем к большим убыткам они приведут.

О введении 25-процентных пошлин на легковые автомобили и грузовики, произведенные за пределами США, Трамп сообщил 26 марта. Президент отметил, что они начнут действовать 2 апреля, дополнив таким образом уже вступившие в силу. Исходя из подсчетов Белого дома, будет собрано около 100 миллиардов долларов ежегодных пошлин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп хочет ввести пошлины на импортные лекарства.

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Бербок: в ответ на пошлины Трампа можно сделать платным обновление iPhone

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