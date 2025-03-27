«Возродить фармацевтику США»: Трамп хочет ввести пошлины на импортные лекарства

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 30 0

Трамп заявил о намерении США ввести пошлины на импортные лекарства

«Возродить фармацевтику США»: Трамп хочет ввести пошлины на импортные лекарства

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

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По его словам, в Америке производят мало медикаментов.

США планируют ввести тарифы на медикаменты, которые были произведены не в Соединенных Штатах. Об этом 26 марта заявил президент США Дональд Трамп.

«Это нужно, чтобы возродить нашу фармацевтическую промышленность. Мы же ничего не производим здесь», — заявил Дональд Трамп, выступая в Белом доме перед журналистами.

По словам политика, все необходимые медикаменты пребывают в США из Китая и Ирландии. Он заявил, что подобные пошлины призваны снизить зависимость Соединенных Штатов от импорта жизненно важных препаратов.

Ранее американский лидер заявил о введении пошлин на автомобили зарубежного производства, которые составят 25%. Он уточнил, что если машины будут собирать на территории Соединенных Штатов, то пошлина взиматься не будет.

Также Трамп упомянул, что готов пойти на снижение пошлин на товары китайского производства, если будет заключена сделка по соцсети TikTok. По его словам, существует множество вариантов развития событий.

Ранее 5-tv.ru публиковал ответ главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на введение пошлин на импорт европейских автомобилей.

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«Возродить фармацевтику США»: Трамп хочет ввести пошлины на импортные лекарства

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