Исполнитель уже давно мечтает просто пройтись по улице в одиночестве.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, хочет в одиночку пройтись по улицам своего города. В этом он признался корреспонденту 5-tv.ru в рамках открытого урока патриотической музыки в родной для него гимназии № 13 города Новомосковска Тульской области.

По словам исполнителя, у него банально не было времени, чтобы насладиться видами мест, где он родился и вырос. Ведь как только он приехал, то было необходимо отправиться на подготовку к концерту.

Дронову даже не удалось нормально пообедать в любимом местном ресторане. Ведь в заведении уже его поджидали около 150 человек поклонников.

Из-за популярности артист не всегда может побыть один в общественном месте. Он признается, что порой мечтает прогуляться по улицам в одиночестве. Дабы не привлекать к себе внимания, он старается надевать очки и кепку. Но и эта маскировка не всегда помогает.

«Просто стоишь возле стенки, просто разговариваешь. Человек проходит: «Вы случайно не SHAMAN?». Я говорю: «Нет», — засмеялся Дронов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что школьницы из ДНР впервые побывали на концерте SHAMAN.