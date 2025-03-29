Сразу семь автомобилей Tesla сгорели на севере Германии

Проводится расследование по факту происшествия.

На севере Германии в общине Оттерсберг, расположенной на федеральной земле Нижняя Саксония, одновременно семь электромобилей американской марки «Tesla» полностью сгорели около автосалона компании. Об этом пишет Spiegel.

«Сегодня рано утром автомобили загорелись перед автосалоном Tesla в Оттерсберге, в районе Верден», — передали в материале сообщение представителя пожарной службы.

На данный момент пожар уже ликвидирован. В свою очередь, уцелевшие несущие элементы машин будут транспортированы позже. Как уточняется, поврежден и сам автосалон. Были оплавлены ворота у здания.

Известно, что полиция оценила сумму ущерба в несколько сотен тысяч евро.

Более того, несмотря на ликвидацию возгорания, местным жителям посоветовали пока не открывать окна квартир.

Еще не установлено, стал ли пожар результатом одной из акций протестующих против американского бизнесмена Илона Маска, предпринятой в рамках всемирного дня ​​протеста TeslaTakedown. Ведется следствие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у автосалона Tesla около 400 человек провели митинг против Илона Маска.