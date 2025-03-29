Эксперт предупредил о вредных компонентах протеиновых батончиков

При выборе продукта не стоит вестись на маркетинговые уловки.

Протеиновые батончики могут скрывать в своем составе вредные добавки. Об этом рассказал «Известиям» Илья Артемов, основатель компании по производству протеиновых батончиков. По его словам, многие популярные продукты содержат сомнительные жиры, подсластители и другие химические вещества, которые могут негативно повлиять на здоровье.

«По-настоящему качественный продукт должен содержать высокий процент качественного белка из проверенных источников, минимальное количество простых сахаров и ограниченное число искусственных добавок», — отметил Артемов.

Он также уточнил, что в большинстве протеиновых батончиков используется несколько видов белков. Сывороточный концентрат — один из самых распространенных — быстро усваивается и богат незаменимыми аминокислотами, однако может содержать лактозу, что важно учитывать людям с непереносимостью молочных продуктов.

Более дорогая альтернатива — изолят сывороточного белка. Он очищен от жиров и лактозы, что делает его усвоение еще быстрее и эффективнее.

Кроме того, в составе батончиков часто встречаются растительные белки, например, соевый и гороховый, которые популярны среди вегетарианцев и веганов. Однако у них может быть специфический вкус, который производители маскируют с помощью подсластителей и ароматизаторов.

Что касается сахара, Илья Артемов предупредил, что надпись «без сахара» не всегда означает его полное отсутствие. Многие производители заменяют обычный сахар на сиропы или сахарные спирты.

Эксперт посоветовал при выборе протеинового продукта не доверять маркетинговым уловкам, а внимательно изучать состав. Важно обращать внимание на порядок ингредиентов: чем раньше указан белок, тем больше его в составе.

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