Чернослив, курага, изюм: какой сухофрукт самый полезный

У каждого из этих сушеных плодов — свои плюсы и минусы.

Сухофрукты — здоровая альтернатива сладостям и перекусам. Среди них особенно выделяются чернослив, курага и изюм. Но какой из этих продуктов наиболее полезен, можно ли их употреблять без ограничений, URA.RU рассказала кандидат медицинских наук и член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

Польза чернослива

Чернослив — это высушенная слива, которая является одним из самых востребованных сухофруктов благодаря своему насыщенному составу. В нем содержатся пищевые волокна, витамины группы B, C, E, PP, а также минералы, такие как магний, цинк, кобальт и марганец.

Этот сухофрукт благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Он помогает избежать проблем с дефекацией и поддерживает здоровье кишечника. Также чернослив укрепляет кости, так как содержит кальций и магний.

Польза кураги

Курага — это сушеные плоды абрикоса, которые часто называют «солнечным продуктом» из-за их яркого цвета и полезных свойств.

В этом сухофрукте содержится много витаминов А и С, а также калий и кальций. По словам эксперта, курага особенно полезна для сердечно-сосудистой системы. Ее можно есть для профилактики гипертонии и укрепления иммунитета.

Польза изюма

Изюм — это высушенные плоды винограда, в которых содержится большое количество калия, меди, магния и фосфора, а также витамины группы B. Эти вещества способствуют поддержанию работы сердца и укреплению иммунной системы.

Это отличный источник энергии, так как он содержит большое количество природных сахаров. Он особенно полезен для людей, ведущих активный образ жизни и испытывающих повышенные физические нагрузки.

Какой сухофрукт самый лучший

Определить, какой из сухофруктов самый полезный — непросто. Ведь у каждого из них есть свои плюсы и минусы, как отмечает эксперт. Так, чернослив лучше всего подходит для улучшения пищеварения, курага — для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, а изюм — для восполнения энергии.

Диетолог также предостерегла: сухофрукты хоть и полезны, но есть их нужно в меру. Безопасная для организма суточная порция сухофруктов составляет 30–40 граммов.

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