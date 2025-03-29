Четыре человека ранены в результате ножевого нападения в норвежском Тронхейме

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 36 0

Полиция выясняет причины произошедшего.

В норвежском Тронхейме четыре человека ранены в результате ножевого нападения

Фото: www.globallookpress.com/Steffen Trumpf

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В норвежском Тронхейме в результате ножевого нападения пострадали четыре человека. Об этом пишет NOS.

Один из пострадавших получил тяжелые травмы и был срочно доставлен в больницу после проведения сердечно-легочной реанимации на месте происшествия.

По данным полиции, 40-летний нападавший действовал в одиночку. Мужчина задержан прямо на месте преступления.

Инцидент вызвал беспокойство среди местных жителей. Полиция продолжает расследование.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кемеровской области школьник порезал ножом своего одноклассника. Информация о происшествии появилась в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей. По предварительным данным, один из подростков пронес в школу складной нож, купленный через интернет-магазин. Во время урока он показал нож своему товарищу и, случайно активировав механизм выброса лезвия, ранил его в ногу. Инциденту предшествовал продолжительный конфликт между учениками.

Однако руководство школы и представители местных властей, отвечающие за работу с детьми, не отреагировали на проблему и попытались замять случившееся.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
83.68
-0.15 89.66
-0.88
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

23:41
«Мы должны больше красоты этому миру»: блогер София Стужук раскрыла пол ребенка
23:21
Названа предполагаемая личность расчлененной в Петербурге женщины
23:10
Умер советский писатель Виталий Раздольский
23:02
В подмосковном Мисайлове убит 54-летний бизнесмен
22:41
Четыре человека ранены в результате ножевого нападения в норвежском Тронхейме
22:21
Обрушившееся на Мьянму землетрясение стало мощнейшим за последние 100 лет

Сейчас читают

В Санкт-Петербурге задолжавший арендатор расчленил хозяйку квартиры
В Нижнем Новгороде состоялось прощание с оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым
«Вы случайно не SHAMAN?» — Ярослав Дронов о проблемах популярности
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым