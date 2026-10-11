Конец света отменяется: ученый объяснил, почему 13 ноября не наступит «Судный день»

|
Кристина Порошина
Кристина Порошина 24 0

Прогноз, напугавший мир в 1960 году, не сбудется — и главная ошибка была не в расчетах.

Что предсказывали ученые на 13 ноября 2026 года

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ТАСС: ученый дал прогноз по «Судному дню»

Демографическая катастрофа 13 ноября 2026 года, предсказанная более 60 лет назад авторами статьи в Science, не состоится. Прогноз основан на ошибочных идеях, а его демонстрация выглядела как попытка запугать население и лидеров стран. Такое мнение высказал ТАСС заведующий кафедрой демографии Высшей школы современных социальных наук МГУ имени М. В. Ломоносова, экономист Владимир Ионцев.

4 ноября 1960 года в журнале Science вышло исследование под названием «Судный день: пятница, 13 ноября 2026 года. К этой дате население Земли приблизится к бесконечности, если продолжит расти так же, как в последние два тысячелетия». Дату рассчитала математическая модель, построенная физиком и кибернетиком Хайнцем фон Ферстером и его коллегами на основе анализа изменения численности населения Земли за два тысячелетия.

«Расчет показал непонимание тонкостей демографического развития мира в целом и его отдельных регионов. Что касается математической демонстрации, то это попытка запугать население и руководителей стран», — сказал Ионцев в преддверии обозначенной даты.

Собеседник агентства упомянул и Второй доклад Римского клуба под руководством Денниса Медоуза, опубликованный в 1972 году. В документе среди пяти факторов, опасных для развития человечества, был выделен рост численности населения мира.

Ионцев указал, что в этих математических моделях изначально была заложена неверная идея, будто рост населения — это плохо. В середине 1960-х годов в развивающихся странах начался демографический взрыв, что дополнительно напугало западных ученых, занимающихся прогнозами населения.

«Но никакой катастрофы в реальности не произошло. Наоборот, некоторые из этих стран с быстро растущим населением только улучшили свое социально-экономическое положение. Например, Китай, Индия и ряд других стран Азии и Латинской Америки», — продолжил исследователь.

Реалии прошедших десятилетий показали, что прогнозы 1960-х годов оказались ошибочными. Ожидавшегося повсеместного и быстрого роста рождаемости не произошло — напротив, она начала снижаться.

«Массовое распространение идей второго демографического перехода, которое стало возможным благодаря развитию технологий, привело к снижению рождаемости даже в тех странах, где она была очень высокой. Что касается отдельных демографических процессов, то наибольших успехов удалось достичь в области смертности, в частности в снижении младенческой смертности и укреплении здоровья населения», — пояснил он.

Отвечая на вопрос, почему изначально корректные вычисления могут давать ошибочные прогнозы, Ионцев указал на невозможность сделать прогноз, который бы учитывал демографическое развитие. Он также отметил влияние ошибочных идей в этой области на понимание современной демографической ситуации. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+12° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
84.90
-0.52 94.97
-0.50
Гороскоп на сегодня, 11 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:15
«Полвека — это мальчишка»: Игорь Крутой скучает по своим 50-ти годам
20:54
Конец света отменяется: ученый объяснил, почему 13 ноября не наступит «Судный день»
20:43
Зара «упала в ноги» маэстро Александру Зацепину
20:15
От кулинарного блога до короны: россиянка стала победительницей конкурса «Миссис ООН»
19:50
Угрожавшего покушением на Туска мужчину задержали
19:45
Умер трехкратный чемпион мира по боксу Вильфредо Гомес

Сейчас читают

Подорожает ли нефть до 200 долларов из-за кризиса на Ближнем Востоке
«Слышу, как деревья разговаривают»: Охлобыстин о прогулках в лесу
Умер актер «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей» Владимир Баранов
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео