Рэпер Паша Техник умер в Таиланде

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 4 336 0

Музыканта отключили от аппарата ЭКМО, медики констатировали смерть.

Рэпер Паша Техник умер в Таиланде

Фото: Telegram/ПАША ТЕХНИК/techniquepasha

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Рэпер Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев. — Прим. ред.) скончался во время отдыха в Таиланде. Об этом сообщают его жена и друзья в социальных сетях.

Музыканту было 40 лет.

Ранее состояние блогера резко ухудшилось, он пережил клиническую смерть. Сообщалось, что его хотят отключить от аппарата жизнеобеспечения.

Прежде стало известно, что исполнитель был в коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Его менеджер Марк в беседе с 5-tv.ru выразил уверенность, что жизни артиста ничего не угрожает.

«Такое с ним случается не в первый раз. Он уже в комах бывал. Выкарабкается и нас переживет», — сказал представитель артиста.

Менеджер не исключил, что виной всему были запрещенные вещества.

Ранее 5-tv.ru писал, что Паша Техник остался без куртки за 500 тысяч рублей. Бывшая жена артиста Ева Карицкая в своем Telegram-канале рассказала, что рэпера привели домой неизвестные парень с девушкой, помимо дорогой куртки и мобильного телефона, отсутствовали также ключи от квартиры. Когда Карицкая спросила, где находятся вещи, ей ответили, что встретили Техника уже без них.

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