Паша Техник остался без куртки за 500 тысяч рублей. Кто ограбил и избил рэпера

По словам его супруги, преступление происходит с исполнителем не первый раз.

Рэпера Пашу Техника избили и ограбили — отобрали у него куртку за 500 тысяч рублей, об этом сообщила его бывшая жена Ева Карицкая в своем Telegram-канале.

«Пашу где-то нашли на районе, с подбитым лицом, украдена куртка (снята с него) редкая модель стоимостью 500к и телефон украден», — говорится в сообщении.

По словам Евы, рэпера привели домой неизвестные парень с девушкой, помимо дорогой куртки и мобильного телефона, отсутствовали также ключи от квартиры. Когда Карицкая спросила, где находятся вещи, ей ответили, что встретили Техника уже без них.

Карицкая отмечает, что позже у сопровождавшего Пашу парня появилась другая версия, якобы сам рэпер отдал ему куртку, временно поносить. Экс-супруга в это не поверила и уверена, что Техник не мог отдать дорогую вещь первому встречному человеку.

«Могу сказать что многие знакомые часто пользуются невменяемым состоянием Паши, забирают шмотки и тд», — подчеркнула Ева.

Позже она прислала подписчикам фотографии уведомлений от предполагаемого вора. Он предложил забрать куртку возле дома.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что известный российский журналист и телеведущий Дмитрий Дибров назвал рэп-исполнителя Пашу Техника умным человеком.