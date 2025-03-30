Умер актер из «Основного инстинкта» Дэнис Арндт

Ему было 86 лет.

Американский актер Дэнис Арндт, сыгравший лейтенанта Филиппа Уокера в триллере «Основной инстинкт», умер на 87 году жизни. Об этом сказано в некрологе, опубликованном семьей артиста.

«С тяжелым сердцем я сообщаю о кончине нашего отца, Дэниса Лероя Арндта. Он мирно скончался в своей постели в своем любимом доме-хижине в Эшленде, штат Орегон, где он прожил почти 50 лет», — заявили близкие актера.

Дэнис Арндт родился в 1939 году в городе Иссакуа в США. Он принимал участие во Вьетнамской войне как пилот вертолета армии США. Был дважды удостоен такой награды, как «Пурпурное сердце» и единожды — «За заслуги».

После войны Арндт получил диплом в Вашингтонском университете. Затем несколько лет работал на Аляске пилотом вертолета, а по возвращению в Сиэтл дебютировал в театре. Арндт стал одним из основателей театра «Интиман» в 1972 года.

В 1970-х годах Дэнис дебютировал в кино. Особый успех имели сериалы «Криминальная история» и «Умник» с его участием. Актер снимался в «Она написала убийство», «Сверхъестественное», «Коломбо» и множестве других проектов.

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