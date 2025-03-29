Умер советский писатель Виталий Раздольский

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Ему было 102 года.

Умер Виталий Раздольский

Фото: www.globallookpress.com/Pascal Deloche

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Советский писатель, поэт и сценарист Виталий Раздольский скончался в возрасте 102 лет. Сообщение о дате смерти, 28 марта, появилась в его профиле на портале «Кино-Театр. Ру».

Виталий Раздольский родился 11 марта 1923 года в семье актеров.

Значительный след в его судьбе оставил отец, погибший на фронте в 1942 году. Сам Раздольский также прошел через ужас войны, дважды был тяжело ранен и контужен. Его мужество было отмечено многочисленными наградами, среди которых Орден Красной Звезды, медали «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией», а также Орден Отечественной войны I степени.

Его литературная карьера началась после окончания Ленинградского театрального института. С 1966 года он был членом Союза писателей СССР и России, а его пьесы становились не только театральными хитами, но и объектами для экранизации.

Особенно ярко проявился его талант в комедии «Дорога через Сокольники», поставленной на сцене Московского художественного театра более 300 раз. В числе его произведений — «В кольце тишины», «Чародей Отверзаев», «Великий труд войны» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла создательница «Дневников вампира» Лиза Джейн Смит.

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