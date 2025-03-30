США хотят застолбить за собой Арктику на поколения вперед, заявил вице-президент США на этой неделе. Молодой — по меркам ВОЗ- человек, Джею Ди Венсу всего 39 лет. С юношеским, можно сказать, задором он бросился выполнять проект своего президента по переходу Гренландии под крыло США.

Сейчас этот огромный остров формально под управлением Дании. Но не весь. Конкретно эта база, куда в пятницу прилетел Ди Вэнс — Питуффик — самый северный военный форпост США. Там стоят радары, которые следят за нами.

И это один из главных ответов на вопрос — а зачем, в принципе, понадобился американцам ледяной безжизненный остров?

Что Россия намерена противопоставить такому вторжению в Арктику, расскажет корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

И «Ленин» такой ледяной. И карта Севморпути — тоже. Полярный день хоть все ближе, и светает уже в шесть утра, но в столице Заполярья еще зима. Озябших гостей форума согревают отваром из морошки.

Здесь все про Арктику и об Арктике. Приоритетное внимание нашему суровому макрорегиону площадью три миллиона квадратных километров — четверти всей территории России. Девять субъектов страны полностью или частично относятся к арктической зоне.

«Необходимо последовательно улучшать городскую среду, благоустраивать населенные пункты Крайнего Севера. В целом повышать качество жизни людей, чтобы у них была интересная, хорошая, оплачиваемая работа, современные системы образования и здравоохранения, чтобы жить в Арктике было по-настоящему комфортно и привлекательно», — прокомментировал президент РФ Владимир Путин.

Президенту рассказали, как будут развиваться важнейшие агломерации на этой территории — опорные точки арктической зоны, города, поселки и целые территории, для которых прописана программа развития — с новым жильем, парками, общественными пространствами. Здесь и газовая столица страны — Новый Уренгой, Норильск — центр цветной металлургии, крупнейший по населению в арктической зоне Архангельск, карельская Кемь — ворота в Белое море и не только.

«Определен перечень из 16 опорных населенных пунктов Арктики, в них проживает более полутора миллионов человек. Это более 70 процентов арктического населения», — сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

На Севере — жить! Под таким девизом прошел форум. А чтобы жить было хорошо и комфортно, до 2030 года продлили действие арктической ипотеки по льготной ставке всего 2%. Президент потребовал решить проблему аварийного жилья, и особо заострили внимание на населенных пунктах, которые не включены в мастер-планы.

«Отдельно прошу правительство продлить программу реновации военных городков, закрытых административно-территориальных образований в Арктике, где живут наши солдаты и офицеры, их семьи. Такая программа реновации должна действовать как минимум до 2030 года. С ежегодным объемом финансовой поддержки из федерального бюджета не менее десяти миллиардов рублей», — сказал президент Владимир Путин.

Арктика — щедрая кладовая минеральных ресурсов. Почти все российские алмазы добываются здесь. Каждый второй баррель нефти, тонна меди и 80% нашего природного газа — отсюда с высоких российских широт. И роль Северного морского пути в развитии всего макрорегиона едва ли можно переоценить.

В Мурманске единственный в России незамерзающий порт — за полярным кругом. Отсюда берет свое начало морской путь на восток из Европы и всего северо-запада страны. Перевозка грузов по СМП растет с каждым годом.

«В прошлом году был действительно рекорд, без малого 38 миллионов тонн. Сейчас, несмотря на сложности, мы примерно в этом графике», — рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Глава «Росатома» даже подсчитал, что из 30 тысяч санкций, что действуют в отношении нашей страны — около восьми тысяч напрямую затрагивают развитие севморпути и ледокольного флота. Но не дождутся. У России ледоколов больше, чем у всех арктических государств вместе взятых, а атомоходов нет. Вообще ни у кого.

Первый в мире атомный ледокол «Ленин» сегодня, пожалуй, главная достопримечательность Мурманска. Более тридцати лет он проводил суда по Севморпути. За свою долгую службу прошел 650 тысяч морских миль — расстояние, равное тридцати кругосветным плаваниям по экватору.

Ледоколы, что сегодня строят в нашей стране — больше и мощнее. «Якутия», «Арктика», «Сибирь», «Урал» — проекты серии. В ближайшие годы — флот расширится за счет «Чукотки», «Ленинграда» и «Сталинграда». Они будут самыми передовыми в мире пока в Арктику не придет сверхмощный 120-ти мегаватнный ледокол «Россия» проекта «Лидер». И такие гиганты нужны будут всегда. Президенту рассказали, что ледовый покров в Арктике будет крепким и прочным даже не в ближайшие годы, а десятилетия.

— До 2050 года, в зимний-весенний период, не ожидается существенного изменения ледового покрова, — рассказал генеральный директор ФГБУ «Главсевморпуть» Сергей Зыбко.

— То есть навигация не будет более длительной? — поинтересовался Владимир Путин.

— Нет, она не будет более длительной, и мало того, этот год у нас лед оказался в том районе и не растаял ниже острова Врангеля.

В этом смогли убедиться и юные участники научно-просветительских экспедиций «Росатома». Талантливые подростки, участники «Движения первых» рассказали президенту о своих впечатлениях — путешествие к Северному полюсу на «Ледоколе знаний» не забудется никогда:

— Понравилась поездка? Давайте с этого начнем.-

— Это невероятно, правда. Нет слов, чтобы описать то, насколько прекрасна наша Арктика.

— Вы знаете, мы, когда думали, как все это организовать, когда додумались до поездки на Северный полюс. Честно говоря, у меня были сомнения. Думаю, ну, скучно будет ребятам. Что там? Пустыня такая — смотреть туда-сюда — ничего особо интересного.

Конечно, побывать на Северном полюсе может далеко не каждый. Но отправится в Арктические регионы любоваться северным сиянием, кататься на лыжах или собачьих упряжках — такой вид отдыха каждый год выбирают около миллиона россиян.

«Если мы опираемся только на цифры, из всех арктических регионов Карелия занимает первое место, потом Мурманск, потом Архангельск», — отметила исполнительный директор ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Помочь развитию туризма поможет b модернизация аэропортов.

«Аэропорты Крайнего Севера, особенно малые, нуждаются в обновлении. В ближайшие годы в рамках профильного национального проекта модернизируем 16 аэродромов Арктической зоны, в том числе, в Салехарде, Архангельске, Нарьян-Маре и Воркуте», — отметил президент РФ Владимир Путин.

И пока мы сосредоточены на мирном развитии Арктики, наши западные соседи воспринимают Крайний Север как территорию соперничества.

«Нас, конечно, беспокоит только тот факт, что страны НАТО в целом все чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе, силами своих новобранцев — Финляндии и Швеции. Россия никогда никому не угрожала в Арктике, но мы внимательно следим за развитием ситуации. Выстраиваем адекватную линию реагирования, повышая боевые возможности вооруженных сил и модернизируя объекты военной инфраструктуры», — добавил президент РФ Владимир Путин.

Арктика больше не какая-то отдаленная территория, покрытая снегом и льдом. Такого внимания к еt развитию не было со времен СССР, и стройки что там уже ведутся и планируются — тоже можно сравнить с советскими ударными. Ведь на Севере — жить!