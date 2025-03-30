Наши бойцы продолжают активное продвижение в зоне спецоперации.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий завершили освобождение населенного пункта Запорожье на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

Село Запорожье находится в Покровском районе республики.

Ранее, 29 марта, стало известно, что российские войска освободили Пантелеймоновку и Щербаки в ДНР и Запорожской области.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.