Российские войска освободили населенный пункт Запорожье в ДНР
Минобороны РФ: освобождено село Запорожье в ДНР
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Наши бойцы продолжают активное продвижение в зоне спецоперации.
Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий завершили освобождение населенного пункта Запорожье на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.
Село Запорожье находится в Покровском районе республики.
Ранее, 29 марта, стало известно, что российские войска освободили Пантелеймоновку и Щербаки в ДНР и Запорожской области.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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