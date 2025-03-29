Российские войска освободили Пантелеймоновку и Щербаки

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 29 0

Наши бойцы уверенно продвигаются вперед в зоне СВО.

Российские войска освободили населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Российские войска освободили еще два населенных пункта, расположенных в ДНР и Запорожской области, — Пантелеймоновку и Щербаки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Поселок Пантелеймоновку в ДНР взяли под контроль подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий. Отмечается, что в ходе боев ВСУ потеряли до 300 боевиков, танк, боевую бронированную машину HMMWV американского производства и пять автомобилей. Также был уничтожен склад боеприпасов.

Село Щербаки в Запорожской области освободили подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных наступательных действий. На этом направлении в ходе боев противник потерял свыше 70 боевиков, автомобиль и станцию радиоэлектронной борьбы.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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