Российские войска продолжают планомерно давить противника.

Около 170 украинских боевиков и иностранных наемников было уничтожено ударом ВС РФ по пункту временной дислокации подразделений СБУ и сил специальных операций ГУР. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало свежие сводки с фронта.

За прошедшие сутки наши военные добились больших успехов в зоне проведения специальной военной операции. На Днепропетровском направлении группировка войск «Восток» нанесла поражение живой силе противника, а также уничтожила три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» поразили скопления сил противника на Запорожском и Херсонском направлениях, уничтожив до 65 боевиков, американский бронетранспортер М113, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склады с боеприпасами и горючим.

Также силами оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии были нанесены удары по объектам инфраструктуры, военным аэродромам, складам боеприпасов и предприятиям по сборке беспилотников противника.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска освободили населенный пункт Запорожье в ДНР.