Умер актер сериала «Поющие в терновнике» Ричард Чемберлен

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Ему было 90 лет.

Умер актер Ричард Чемберлен

Фото: фото из открытых источников

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Американский актер Ричард Чемберлен ушел из жизни в возрасте 90 лет. Как сообщил еженедельник Variety. Причиной смерти, по данным журнала, стали осложнения после перенесенного инсульта.

Чемберлен скончался поздно вечером 29 марта по местному времени — 30 марта по Москве.

Ричард Чемберлен был одним из самых ярких актеров своего времени, ставшим легендой телевизионного и кинематографического экранов. Широкую известность он получил благодаря роли доктора Килдэра в популярном одноименном медицинском сериале 1960-х годов. Этот проект принес ему премию «Золотой глобус» в 1963 году.

Но его успех не ограничивался только этим. Он блистательно сыграл в таких культовых мини-сериалах, как «Сегун» и «Поющие в терновнике», а также в нескольких крупных фильмах, включая «Тайну личности Борна» и «Казанова».

Чемберлен, родившийся 31 марта 1934 года в Лос-Анджелесе, ушел, оставив за собой огромный след в мире искусства.

Ранее 5-tv.ru писал, что умерла создательница «Дневников вампира» Лиза Джейн Смит.

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