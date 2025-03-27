+Умерла создательница «Дневников вампира» Лиза Джейн Смит

Американская писательница Лиза Джейн Смит скончалась в возрасте 66 лет. Соответствующее заявление сделала газета The New York Times со ссылкой на семью автора.

По данным издания, Смит скончалась еще в начале марта в больнице в Калифорнии, где проходила лечение. Она в течение десяти лет боролась с редким аутоиммунным заболеванием. Известно о ее смерти стало только сейчас.

Лиза Джейн Смит родилась в 1958 году в США в штате Флорида. Она издала более 20 произведений, которые расходились миллионными тиражами.

Однако три ее книги опубликованы не были. Дебютировала в качестве писателя она еще в школьные годы, когда придумала роман «Ночь солнцестояния».

Популярность Смит принесла мистическая трилогия «Дневники вампира», которые были напечатаны в 1991 году. За 20 лет было продано более пяти миллионов экземпляров книг из этой серии.

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