Сергей Собянин назвал ключевые проекты в московских музеях

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 34 0

Столичные музеи и выставки за год посетили больше 17 миллионов раз.

Сергей Собянин назвал ключевые проекты в московских музеях

Фото: mos.ru

Москва занимает одно из ведущих мест в мире среди мегаполисов по количеству музеев и выставочных залов. В столице работает свыше 450 федеральных, городских, муниципальных, ведомственных и частных музеев. В 2024 году музеи и выставки горожане посетили более 17 миллионов раз. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

В учреждениях, подведомственных Департаменту культуры Москвы, провели свыше 1100 выставок, более 600 концертов, праздников, театральных представлений, лекций, конференций, форумов и других мероприятий. Их зрителями стали 1,7 миллиона человек.

С 2017 года в городе действуют образовательные проекты «Учебный день в музее» и «Музеи — детям», в рамках которых учащиеся московских школ могут бесплатно посещать городские музеи и выставочные залы.

С 2019 года проводится общегородская акция «Московская музейная неделя» — каждую третью неделю месяца любой желающий может посетить городские музеи бесплатно. За это время такой возможностью воспользовались свыше 4,5 миллиона человек.

«В 2024-м открыли три обновленные площадки: Мультимедийный комплекс актуальных искусств на Остоженке, музейные площадки Биологического музея имени К. А. Тимирязева и Дарвиновского музея на ВДНХ», — рассказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В Музее Москвы впервые за почти 80 лет обновили основную экспозицию, посвященную истории города.

В 2025–2027 годах планируется реализовать около 30 крупных выставочных проектов. Так, в этом году ожидается проект «Образ Москвы в русском искусстве», который реализуется с Русским музеем и художественными музеями других регионов.

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