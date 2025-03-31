Пять человек пострадали в страшном ДТП в Пермском крае

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 16 0

Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Пять человек пострадали в страшном ДТП в Пермском крае

Фото: Telegram/МЧС Пермского края/mchs_prikamia

В результате столкновения двух автомобилей в Пермском крае ранены пять человек, заявили сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«В результате столкновения двух автомобилей на трассе Кукуштан — Чайковский пять человек получили травмы», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Сотрудники МЧС при помощи гидравлического инструмента деблокировали пострадавших. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее -tv.ru сообщал, что в Приморском крае мотоциклист погиб в результате столкновения с легковым автомобилем. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

Авария случилась на Центральной улице в поселке Соловей-Ключ. Мотоцикл Honda выехал на встречную полосу и влетел в иномарку Toyota Land Cruiser Prado. Водитель автомобиля не пострадал.

Ход и результаты доследственной проверки по факту произошедшего поставлены на контроль прокуратурой Надеждинского района. Ведомство также намерено оценить законность решения, которое будет принято в результате проверки.

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