Уголовное дело возбуждено после стрельбы в Мурманске

Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбудили после стрельбы в Мурманске. Об этом сообщили в СК.

В ходе штурма крыши стрелявший обезврежен. Его мотивы и личность устанавливаются, сообщили в МВД. Пострадавших нет. На месте обнаружены и изъяты две единицы огнестрельного оружия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выстрелы в Кольском районе Мурманска прекратились, сотрудники СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии в ходе штурма крыши 14-этажного жилого здания на Кольском проспекте, 10 нейтрализовали мужчину, который ранее открыл беспорядочную стрельбу. Об этом сообщили представители пресс-службы Северо-Западного округа Росгвардии.

Прежде соцсети заполонили видеоролики, на которых были отчетливо слышны выстрелы — не менее 30, по словам очевидцев. По предварительной информации злоумышленник вооружился карабином. Причина происшествия устанавливается, но мотивы неизвестны, так как стрелявший никаких требований не выдвигал, только нажимал на спусковой крючок.

В районе ЧП движение было перекрыто на нескольких улицах, правоохранители проверяли один двор за другим. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис просил жителей не выглядывать из окон, не включать свет и не снимать работу силовиков. О жертвах и пострадавших в результате стрельбы данные не поступали.