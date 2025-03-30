Сотрудники СОБРа и ОМОНа нейтрализовали стрелявшего с крыши здания в Мурманске

Выстрелы в Кольском районе Мурманска прекратились, сотрудники СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии в ходе штурма крыши 14-этажного жилого здания на Кольском проспекте, 10 нейтрализовали мужчину, который ранее открыл беспорядочную стрельбу. Об этом сообщили представители пресс-службы Северо-Западного округа Росгвардии.

Прежде соцсети заполонили видеоролики, на которых были отчетливо слышны выстрелы — не менее 30, по словам очевидцев. По предварительной информации злоумышленник вооружился карабином. Причина происшествия устанавливается, но мотивы неизвестны, так как стрелявший никаких требований не выдвигал, только нажимал на спусковой крючок.

В районе ЧП движение было перекрыто на нескольких улицах, правоохранители проверяли один двор за другим. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис просил жителей не выглядывать из окон, не включать свет и не снимать работу силовиков. О жертвах и пострадавших в результате стрельбы данные не поступали.

Ранее, писал 5-tv.ru, суд вынес приговор отцу стрелявшей в гимназии 14-летней девочки из Брянска.