СК назвал личность стрелявшего в Мурманске мужчины

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Айшат Татаева
Айшат Татаева Эксклюзив 34 0

СК: стрельбу в Мурманске открыл местный житель 1981 года рождения

Фото, видео: Telegram/СУ СК России по Мурманской области/su_skr51; 5-tv.ru

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Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Стрелявший с крыши многоэтажки в Мурманске — местный житель 1981 года рождения. Об этом 5-tv.ru сообщили в следственном управлении СК.

«Местный житель, 1981 года рождения», — сообщили в СК о личности стрелявшего.

Мужчина не вступал в переговоры, из-за чего было принято решение о его нейтрализации. Стрелявший тяжело ранен. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Мотивы стрелявшего устанавливаются, сообщили в МВД. Пострадавших нет. На месте обнаружены и изъяты две единицы огнестрельного оружия.

В воскресенье, 30 марта, неизвестный открыл стрельбу с крыши дома на Кольском проспекте в Мурманске. Позже Росгвардия сообщила, что стрелок нейтрализован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате стрельбы в подмосковном Железнодорожном был ранен сотрудник Минобороны. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Инцидент произошел в районе жилого комплекса «Ольгино Парк». Неизвестный поджидал одного из местных жителей у подъезда. Когда мужчина вышел из дома, последовал выстрел.

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