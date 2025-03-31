Прогноз на апрель: когда ждать магнитные бури

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 22 0

В апреле ожидаются интенсивные магнитные бури

магнитные бури накроют Землю в апреле

Фото: 5-tv.ru

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Космические возмущения могут достигнуть красного уровня.

Апрель будет богатым на интенсивные магнитные бури, ожидается в лучшем случае три крупных всплеска и лишь изредка — непродолжительные периоды покоя. URA.RU подробно рассказал о том, чего стоит ожидать метеозависимым людям в следующем месяце.

Начало апреля, по сообщениям Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, будет спокойным. С 1 по 4 апреля геомагнитная обстановка ожидается на уровне трех баллов, она практически не повлияет на самочувствие.

Уже 5 апреля Землю накроет первый мощный геомагнитный всплеск — буря на 5 баллов, уровень G3. Это уже повлияет на работу техники, для метеозависимых людей это может обернутся сильным стрессом.

После всплеска, 6 и 7 числа магнитная активность снизится, но уже с 8 по 10 апреля ожидаются трехдневные магнитные бури по 5 баллов подряд. Краный уровень повторится.

Вторую половину апреля ожидают короткие всплески и дальнейшее затишье, однако уже 21 апреля ожидается очередной скачок — уровень поднимется до четырех баллов, 22 апреля ожидается буря в пять баллов.

Магнитосфера начнет успокаиваться 25 апреля. Правда, она останется на уровне возбуждения (четыре балла, оранжевый уровень).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что температура выше и около климатической нормы ожидается на всей территории России после 1 апреля. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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