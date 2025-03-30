«Наступает весна»: Вильфанд рассказал, когда россиянам ждать потепления

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 9 0

Вильфанд спрогнозировал потепление на территории всей страны с начала апреля

Вильфанд рассказал, когда на всю территорию России придет весна

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тема:
Погода

Над азиатской частью страны зафиксирован мощный антициклон.

Температура выше и около климатической нормы ожидается на всей территории России после 1 апреля. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В начале апреля на всей территории страны будет наступление теплой погоды», — сказал он.

Исключения — Хабаровский край и Якутия. На выходных в этих регионах температура будет ниже нормы. Однако весна придет и туда, пусть и с небольшим опозданием. Когда на территории всей страны температура будет превышать норму, в Хабаровском крае и Якутии столбики термометров покажут значения, близкие к ней.

Над азиатской частью страны зафиксирован мощный антициклон. Его западная периферия — это теплый воздух. Именно поэтому в Западной Сибири температура воздуха превысит норму на 12-14 градусов, объяснил Вильфанд. Тепло будет также в Магаданской области и на Чукотке — днем термометры покажут от 0 до плюс 4 градусов.

«Рекорды температуры уже сейчас устанавливаются. Для 27 марта было пять рекордных значений: в Ханты-Мансийске, Салехарде, селе Луганск на юге Сибири, в Томске и отдельных районах Красноярского края», — заключил руководитель Гидрометцентра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что россиянам пообещали отголоски зимы.

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