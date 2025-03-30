«Наступает весна»: Вильфанд рассказал, когда россиянам ждать потепления

Вильфанд спрогнозировал потепление на территории всей страны с начала апреля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Над азиатской частью страны зафиксирован мощный антициклон.
Температура выше и около климатической нормы ожидается на всей территории России после 1 апреля. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В начале апреля на всей территории страны будет наступление теплой погоды», — сказал он.
Исключения — Хабаровский край и Якутия. На выходных в этих регионах температура будет ниже нормы. Однако весна придет и туда, пусть и с небольшим опозданием. Когда на территории всей страны температура будет превышать норму, в Хабаровском крае и Якутии столбики термометров покажут значения, близкие к ней.
Над азиатской частью страны зафиксирован мощный антициклон. Его западная периферия — это теплый воздух. Именно поэтому в Западной Сибири температура воздуха превысит норму на 12-14 градусов, объяснил Вильфанд. Тепло будет также в Магаданской области и на Чукотке — днем термометры покажут от 0 до плюс 4 градусов.
«Рекорды температуры уже сейчас устанавливаются. Для 27 марта было пять рекордных значений: в Ханты-Мансийске, Салехарде, селе Луганск на юге Сибири, в Томске и отдельных районах Красноярского края», — заключил руководитель Гидрометцентра.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что россиянам пообещали отголоски зимы.
- 29 мар
- «В апреле обязательно будет снег»: россиянам пообещали отголоски зимы
- 28 мар
- Изменение климата: грозит ли Петербургу затопление из-за глобального потепления
- 27 мар
- Петербург окутал плотный туман
- 25 мар
- Врачи восемь километров несли на руках ребенка в больницу из-за непогоды на Камчатке
- 24 мар
- Это не миф: как изменчивая погода влияет на здоровье человека
- 23 мар
- Мэр Москвы рассказал, как столичные метеорологи делают прогнозы погоды
- 23 мар
- Выше нуля и без осадков: погода на 23 марта в Москве
- 21 мар
- «Очень необычная»: какая погода ждет москвичей в ближайшие три дня
- 19 мар
- Москвичей ждет аномально теплый апрель
- 17 мар
- Зима молода: январская погода в Москве сохранится до 19 марта
Читайте также
47%
Нашли ошибку?