«Коалиция желающих»: главы МИД ЕС обсудят помощь Украине

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Саммит в формате «Веймар+» с участием Украины пройдет в Мадриде

Фото, видео: www.globallookpress.com/U.S. Air Force; 5-tv.ru

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Среди участников — Франция, Германия, Италия, Испания и Польша.

Поддержка Украины и вопросы обороны сегодня на повестке встречи глав МИД стран Евросоюза. Переговоры контактной группы пройдут в Мадриде. Среди участников — Франция, Германия, Италия, Испания и Польша, а также представители Великобритании и Украины. Прибудет на встречу и глава евродипломатии Кая Каллас.

Напомним, ранее в Евросоюзе не смогли согласовать крупный пакет помощи Киеву — на 40 миллиардов евро. На фоне переговоров Москвы и Вашингтона, европейская «партия войны» во главе с Парижем и Лондоном — продолжает продвигать тезисы о русской угрозе и выступает за дальнейшую накачку Украины оружием.

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