«Многие страны внедрили»: Минздрав планирует увеличить возраст молодежи

Мурашко поддержал предложение повысить возраст молодежи до 40 лет
Фото: 5-tv.ru
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Сейчас верхняя планка социальной группы — 35 лет, но все может скоро поменяться.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поддержал идею Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) увеличить возраст молодежи до 44 лет.
«Это предложение вполне рациональное, и многие страны уже сегодня внедрили у себя, поэтому поддерживаем», — приводит слова Мурашко агентство ТАСС.
Сейчас, согласно федеральному закону «О молодежной политике в РФ», следует называть молодежью лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.
Идею ВОЗ также поддержал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он уверен, что данные изменения не будут ущемлять чьи-либо права.
Тем более, по его словам, возрастная структура меняется, поскольку средняя продолжительность жизни растет. Однако Онищенко подчеркнул, что для продления данного порога необходимо обосновать пользу.
Положительно отозвался и председатель правления движения детей и молодежи «Движение первых» Артур Орлов. По его словам, некоторые знакомые утверждают, что в 50 лет жизнь только начинается.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент РФ Владимир Путин увеличить возможности молодежи для самореализации в регионах.
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