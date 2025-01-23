Путин призвал увеличить возможности молодежи для самореализации в регионах

|
Евгения Романова
Евгения Романова Срочная новость 22 0

Глава государства также заявил, что нужно сформировать среду и механизмы поддержки для наращивания оборов тысячи новых компании.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российская молодежь должна видеть больше возможностей для самореализации в регионах. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

«Предстоит кардинально расширить пространство для созидательной деятельности граждан всех возрастов, в том числе, конечно же, молодых людей. Они должны видеть больше возможностей для самореализации на своей малой родине, в регионах, где они живут, учатся», — сказал он.

Путин также заявил о необходимости сформировать среду и механизмы поддержки для наращивания оборов тысячи новых компании, в том числе из отдаленных населенных пунктов. Это нужно, чтобы бренды РФ выходили на зарубежные рынки.

Президент обратил внимание на то, что прямая задача АСИ — открытие просторов для частных инициатив, совершенно новых или развивающихся секторов. В том числе речь идет о туризме, а также проектах, направленных на охрану окружающей среды, технологий и науки. Глава государства заявил о необходимости существенного увеличения доли молодежного технологического бизнеса в экономике России в ближайшие годы.

«Это важнейший экономический и общественный вопрос, чтобы выполнить намеченные планы, нужно и дальше улучшать условия ведения бизнеса», — подчеркнул он.

Россия должна быть лучше мировых практик, соответствовать глобальным критериям и быть конкурентноспособной, добавил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин призвал создавать максимально комфортные условия для многодетных семей. Президент считает необходимым и дальше уделять внимание развитию лучших практик поддержки материнства и детства.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.28
-1.65 103.24
-0.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:42
«Высыпайся сейчас»: Бикович дал совет Петрову, который скоро станет отцом
16:30
Путин призвал увеличить возможности молодежи для самореализации в регионах
16:26
«Небо будет исключительное»: названы главные астрономические события 2025 года
16:12
Ностальгия в тренде: названы варианты недорогого обновления гардероба
15:56
Путин поставил задачу АСИ выводить российские бренды на мировой рынок
15:40
Преимущества москитного флота: Ковальчук напомнил о «ядерных поездах»

Сейчас читают

Держала в страхе все село: поедавшую собак тигрицу поймали под Хабаровском
Братская Мексика: звезды на красной дорожке премьеры фильма «Василий»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год