Путин призвал увеличить возможности молодежи для самореализации в регионах

Российская молодежь должна видеть больше возможностей для самореализации в регионах. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

«Предстоит кардинально расширить пространство для созидательной деятельности граждан всех возрастов, в том числе, конечно же, молодых людей. Они должны видеть больше возможностей для самореализации на своей малой родине, в регионах, где они живут, учатся», — сказал он.

Путин также заявил о необходимости сформировать среду и механизмы поддержки для наращивания оборов тысячи новых компании, в том числе из отдаленных населенных пунктов. Это нужно, чтобы бренды РФ выходили на зарубежные рынки.

Президент обратил внимание на то, что прямая задача АСИ — открытие просторов для частных инициатив, совершенно новых или развивающихся секторов. В том числе речь идет о туризме, а также проектах, направленных на охрану окружающей среды, технологий и науки. Глава государства заявил о необходимости существенного увеличения доли молодежного технологического бизнеса в экономике России в ближайшие годы.

«Это важнейший экономический и общественный вопрос, чтобы выполнить намеченные планы, нужно и дальше улучшать условия ведения бизнеса», — подчеркнул он.

Россия должна быть лучше мировых практик, соответствовать глобальным критериям и быть конкурентноспособной, добавил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин призвал создавать максимально комфортные условия для многодетных семей. Президент считает необходимым и дальше уделять внимание развитию лучших практик поддержки материнства и детства.