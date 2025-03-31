США и Украина провели первый долгий разговор по соглашению об ископаемых

США и Украина провели первый продолжительный разговор по новому проекту соглашения об использовании полезных ископаемых. Как сообщил офис президента Украины, обсуждение состоялось на фоне подготовки важных договоренностей между двумя странами.

Советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко признал, что предложенные условия соглашения могут противоречить основным принципам Конституции страны.

«Но то, что противоречит Конституции, противоречит евроинтеграции», — добавил Лещенко в эфире местных СМИ.

Он отметил, что в текущем виде соглашение кажется не совсем приемлемым, но при должной доработке его положения могут быть адаптированы под украинские реалии.

По словам Лещенко, местные власти работают над уточнением текста договора. Он также подчеркнул, что переговоры по ископаемым — это не отдельный вопрос, а часть более широкого процесса урегулирования конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Незалежной Владимир Зеленский понимает, что Украина никогда не попадет в НАТО.