Прогноз на 1 апреля: какую солнечную активность ждать метеозависимым

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 17 0

Атмосферное давление местами будет выше нормы.

Прогноз на 1 апреля: какую солнечную активность ждать метеозависимым

Фото: 5-tv.ru

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Первый весенний месяц завершился рекордной вспышкой на Солнце. Как рост активности звезд и возможные магнитные бури повлияют на Землю, 1 апреля 2025 поделились URA.RU.

В конце марта астрофизики отметили усиление солнечной активности с конечным выбросом энергии 28 марта. По оценке Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, вспышка отличалась максимальной интенсивностью и сопровождалась выбросом большого количества солнечного вещества.

Для Земли сила явления опасности не представляет, поскольку вспышка произошла в стороне от направления к планете. При этом ученые предупредили, что в случае смещения активной области к центру солнечного диска в дальнейшем возможны геомагнитные бури.

Прогноз магнитных бурь

На 1 апреля вероятность магнитной бури низкая. По статистике ученых, она составляет всего 7%, следовательно, влияние на технику или самочувствие будет минимальным. Геомагнитная активность окажется на уровне двух-трех баллов из пяти возможных, что считается оптимальным фоном без заметных колебаний.

Специалисты предупреждают о последующих изменениях геомагнитной обстановки. С 1 по 4 апреля активность составит три балла, и магнитосфера Земли сохранит устойчивость. Однако, начиная с 5 апреля, ожидается первый всплеск — магнитная буря в пять баллов. Она сможет оказать влияние на метеозависимых.

Атмосферное давление

По прогнозам Гидрометцентра, в Москве и в Московской области атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба, что ниже нормы, поэтому у некоторых людей могут наблюдаться слабость, сонливость, головная боль, потеря концентрации.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ртутный столбик покажет 768 мм, что, напротив, превышает норму, и может вызвать стресс у людей с гипертонией.

Как справиться с влиянием солнечных вспышек

Избежать воздействия магнитных бурь полностью не получится, однако возможно уменьшить дискомфорт от них.

Для этого нужно отслеживать прогнозы геомагнитной активности, снижать нагрузку в неблагоприятные дни, соблюдать режим сна и питания, а также ограничить экранное время. В случае хронических заболеваний надо обращаться к врачу.

Ранее 5-tv.ru писал, когда ждать магнитные бури.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
85.50
1.82 92.43
2.77
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