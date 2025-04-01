Трамп ждет от России согласия на сделку по урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на достижение договоренности в отношении Украины и ожидает от Российской Федерации готовности к подписанию соответствующего документа.

«Я хочу увидеть, как он заключает сделку», — пояснил американский лидер, говоря о президенте РФ Владимире Путине, во время общения с журналистами в Белом доме.

Трамп добавил, что не вводил бы вторичные пошлины против России, если станет заметен прогресс урегулирования.

«Думаю, он реализует то, о чем он мне говорил. <…> Я не хочу вводить вторичные пошлины на его нефть, но, я думаю, это то, что я мог бы сделать, если он не сделает работу», — сказал Трамп.

До этого пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пояснял, что президент РФ остается настроенным на контакты с Трампом.

Также 30 марта поступала информация, что Трамп намерен провести еще один разговор с Путиным в ближайшее время.

В ходе последнего телефонного разговора, который состоялся 18 марта, лидеры двух стран обсудили украинский конфликт, а также другие немаловажные направления, по которым США и РФ могут взаимодействовать.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп не хотел бы вводить вторичные пошлины против России.