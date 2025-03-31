«Будет нехорошо»: Трамп не хотел бы вводить вторичные пошлины против России

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 53 0

Трамп не хотел бы вводить вторичные пошлины против России

«Будет нехорошо»: Трамп не хотел бы вводить вторичные пошлины против России

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

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Американский лидер заявил, что его нынешние отношения с Путиным не находятся на своей «низшей точке».

Президент США Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами пресс-пула Белого дома, что «не хотел бы» вводить вторичные пошлины против России.

«Я бы точно не хотел вводить вторичные пошлины в отношении России, но если они будут введены, это будет нехорошо для них», — сказал американский лидер.

Он также заявил, что его нынешние отношения с президентом РФ Владимиром Путиным не находятся на своей «низшей точке».

Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае отказа Москвы от перемирия на Украине, он будет вынужден ввести вторичные пошлины на экспорт российской нефти. Об этом со ссылкой на слова президента США пишет телеканал NBC News.

Американский лидер отметил, что потенциальные санкции затронут всех покупателей российской нефти и станут своего рода маркером, помечающим тех, кто не будет иметь права вести бизнес в США.

Тем не менее, Трамп не забыл упомянуть, что у него очень хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным, и он не хочет злиться на него без повода.

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