Карьера завершена? Александр Емельяненко оказался в инвалидном кресле

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 38 0

Александр Емельяненко на время реабилитации передвигается на инвалидном кресле

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; Telegram/АЛЕКСАНДР ЕМЕЛЬЯНЕНКО/AlexanderEmelianenko; 5-tv.ru

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У спортсмена месяц назад отнялись ноги.

Трехкратный чемпион мира по боевому самбо Александр Емельяненко временно передвигается с помощью инвалидного кресла. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Месяц назад спортсмен на десять месяцев решил приостановить карьеру из-за проблем со здоровьем. У мужчины разошлись межпозвоночные диски и образовалась грыжа, которая полностью передавила спинной мозг. Впоследствии у Емельяненко отнялись ноги.

Боец перенес операцию и сейчас передвигается на инвалидном кресле. Несмотря на это, оптимизма он не теряет и уверяет своих подписчиков, что еще не раз поучаствует в соревнованиях. Для этого он каждый день занимается на тренажерах и проходит специальные занятия.

«Врачи прогнозы дают утешительные, замечательные, положительные. Спортивную карьеру, невзирая на советы врачей, я собираюсь продолжать», — ответил Емельяненко.

По словам спортсмена, однажды он повредил руку, и медики говорили, что вход на ринг для него закрыт окончательно. Однако Емельяненко не собирался сдаваться. Он восстановился и неоднократно выходил на ринг, радуя своих поклонников.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что гимнастка Оксана Чусовитина в 49 лет выиграла этап Кубка мира.

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