На 25 год карьеры: гимнастка Чусовитина выиграла этап Кубка мира

Спортсменке 49 лет.

Выступавшая еще за СССР гимнастка Чусовитина в 49 лет выиграла этап Кубка мира. Прыжок представительницы Узбекистана с результатом 13,516 балла позволил ей занять первое место.

На втором месте расположилась словенская гимнастка Тея Белак с оценкой 13,366 балла, а третью строчку заняла еще одна представительница Словении, Тьяса Кисселеф, с результатом 13,283 балла.

Для справки, всего несколько недель назад, 23 февраля, Чусовитина завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Котбусе, где золото унесла Тея Белак, а серебряная награда досталась Тьясе Кисселеф.

Чусовитина не просто успешна в своем виде спорта, но и имеет богатую историю олимпийских достижений. На Олимпиаде в Барселоне в 1992 году она взяла золотую медаль в командных соревнованиях, выступая в составе Объединенной команды. Позже, на пекинской Олимпиаде в 2008 году, она завоевала серебро в опорном прыжке, представляя сборную Германии.

С момента начала карьеры в 1990 году Оксана продолжает вдохновлять новое поколение гимнасток, оставаясь единственной спортсменкой в истории, выступавшей на восьми Олимпийских играх в 1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 и 2020 годах. Ее великолепные успехи служат ярким примером не только мастерства, но и упорства в мире спорта.

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