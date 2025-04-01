«Братан, клянусь!» — сын Кардашьян отреагировал на слухи о родстве с Бибером

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 22 0

Сын Кортни Кардашьян опроверг слухи о родстве с Джастином Бибером

+«Братан, клянусь!» — сын Кардашьян отреагировал на слухи о родстве с Бибером

Фото: www.globallookpress.com/Jason Pohuski / Bmr

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Многие пользователи сети пришли к выводу, что знаменитый музыкант — отец мальчика.

Певец Джастин Бибирер не является отцом сына фотомодели Кортни Кардашьян — Рейна Дисика. Эти слухи опроверг сам мальчик во время прямого эфира на своей странице в социальной сети.

Один из интернет-пользователей во время трансляции спросил Рейна про слухи о его родстве с Джастином.

«Нет, это не он. Братан, клянусь, Джастин Бибер не мой отец. Скотти (Скотт Дисик — бизнесмен, бывший возлюбленный Кортни. — Прим. ред.) — мой отец. Я не знаю, сколько лет было моей маме, но думаю, что Джастину Биберу было 16, когда я родился. Я не думаю, что моя мама так бы поступила», — ответил Дисик-младший.

Сплетни о том, что отцом мальчика является Бибер, начали появляться после того, как многие заметили внешнее сходство музыканта и наследника Кардашьян.

Подтверждает данное предположение общественности и дата рождения Рейна. Незадолго до его появления на свет певец и модель близко общались и даже породили слухи о романе. Тогда Джастину был 21 год, а Кортни — 36 лет.

Однако сам музыкант позже намекал, что одна из Кардашьян лишь пыталась так вызвать ревность у Дисика.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кортни Кардашьян начала продажу вагинальной жвачки.

+9° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
85.50
1.82 92.43
2.77
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

16:59
В Аргентине задержан основатель секты «Ашрам Шамбалы*» Константин Руднев
16:46
«Братан, клянусь!» — сын Кардашьян отреагировал на слухи о родстве с Бибером
16:30
«Вся мокрая»: Ольга Бузова рассказала о своих необычных снах
16:13
Тысячи жителей без школ и садов: строительный скандал разгорается в Мордовии
15:59
В Москве прошла встреча министров иностранных дел России и Китая
15:46
Монахам Киево-Печерской лавры заблокировали доступ к пещерам с мощами

Сейчас читают

«Дали дату призыва: Глеб Калюжный уходит в армию
Мужчина убил жену лопатой и спрятал ее тело в бочку в Ставропольском крае
Внук Геннадия Зюганова госпитализирован в Москве
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп