Кортни Кардашьян начала продажу вагинальной жвачки

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 59 0

TMZ: Кортни Кардашьян выпустила в продажу линейку вагинальной жвачки

Кортни Кардашьян начала продажу вагинальной жвачки

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/John Nacion

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бизнесвумен в восторге от своей продукции.

Бизнесвумен Кортни Кардашьян выпустила в продажу линейку вагинальной жвачки. Об этом сообщил TMZ.

«Мне нравится, что они сделаны из качественных ингредиентов и их так легко включить в свой распорядок дня. Наконец-то появился продукт, который эффективен, удобен и приятен в приеме — очень рекомендую!» — описала Кардашьян свой продукт.

Вагинальные жвачки предназначены для того, чтобы «поддерживать здоровый уровень рН». Сама Кортни уверяет, что они благотворно влияют на женское здоровье и обеспечивают свежесть. Одна пластинка по своим полезным свойствам стоит вровень с 100 граммами ананаса.

По словам Кардашьян, жвачка имеет множество полезных свойств. Например, борется с заболеваниями кишечника и укрепляет иммунитет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера родился сын. Это первый общий ребенок пары. По предварительной информации, мальчику дали имя Рокки 13. К слову, бизнесвумен и музыкант воспитывают детей от прошлых отношений.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.17
-0.34 92.02
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:23
«Займется делом»: Путин предсказал будущее Илона Маска
0:08
Песков опроверг информацию о визите Трампа в Москву 9 мая
0:07
При поддержке России: Венгрия помогла организовать поставки газа в Приднестровье
23:51
ФНС уточнила, за какие дачные постройки надо платить сборы
23:37
Мужчина получил тяжелое ранение у мемориала жертвам Холокоста в Берлине
23:34
Лавров рассказал о трагикомическом элементе в выступлении Каллас на G20

Сейчас читают

Трамп может приехать в Москву на праздник 9 мая
Московское УФАС возбудило дела из-за цен на воду во Внуково
«Никто не работает»: на Сахалине в разгаре сезон зимней рыбалки
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год