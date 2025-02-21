Кортни Кардашьян начала продажу вагинальной жвачки

Бизнесвумен в восторге от своей продукции.

Бизнесвумен Кортни Кардашьян выпустила в продажу линейку вагинальной жвачки. Об этом сообщил TMZ.

«Мне нравится, что они сделаны из качественных ингредиентов и их так легко включить в свой распорядок дня. Наконец-то появился продукт, который эффективен, удобен и приятен в приеме — очень рекомендую!» — описала Кардашьян свой продукт.

Вагинальные жвачки предназначены для того, чтобы «поддерживать здоровый уровень рН». Сама Кортни уверяет, что они благотворно влияют на женское здоровье и обеспечивают свежесть. Одна пластинка по своим полезным свойствам стоит вровень с 100 граммами ананаса.

По словам Кардашьян, жвачка имеет множество полезных свойств. Например, борется с заболеваниями кишечника и укрепляет иммунитет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у Кортни Кардашьян и Трэвиса Баркера родился сын. Это первый общий ребенок пары. По предварительной информации, мальчику дали имя Рокки 13. К слову, бизнесвумен и музыкант воспитывают детей от прошлых отношений.