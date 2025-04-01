Умер зампредседателя Конституционного суда Сергей Маврин. Об этом информирует пресс-служба Конституционного суда России в своем Telegram-канале.

«1 апреля 2025 года ушел из жизни выдающийся юрист, доктор юридических наук, профессор, автор многочисленных научных работ, прекрасный педагог и замечательный человек Сергей Петрович Маврин», — говорится в сообщении.

Судье было 73 года.

Юрист родился в Брянске 15 сентября 1951 году в семье фронтовиков. После армии поступил в Ленинградский государственный университет имени А. А. Жданова на специальность «Правоведение».

Судья 13 лет руководил кафедрой трудового права и охраны труда в СПбГУ. Несколько лет занимал должность заместителя декана юридического факультета.

Маврин десять лет был представителем от России в Комитете экспертов по применению конвенций и рекомендаций Международной Организации Труда (МОТ), входящей в состав системы ООН.

С 2009 года он занимал пост заместителя председателя Конституционного суда, на который дважды переназначался.

Он являлся заслуженным деятелем науки России и заслуженным юристом РФ. Судья был награжден орденом Почета и орденом Александра Невского.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что замглавы архангельской администрации Ананьев умер во время хоккейного матча.