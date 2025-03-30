Замглавы архангельской администрации Ананьев умер во время хоккейного матча

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 102 0

Ему было 66 лет.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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На 67-м году жизнь скончался замглавы администрации Архангельской области Владимир Ананьев. Смерть наступила во время игры в хоккей. Об этом 5-tv.ru сообщили в Минздраве РФ.

Трагедия произошла 29 марта в Дворце спорта, где проходил матч с участием команды правительства области и «Т-54», представляющая Федерацию хоккея региона. На 19-й минуте после начала игры Ананьеву стало плохо, и он упал на лед. Матч прервали, а вокруг чиновника собрались судьи и спортсмены, пытаясь привести его в чувства. Однако медики его спасти не смогли.

«На место оперативно прибыла бригада скорой медицинской помощи, проводились реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не принесли результатов», — отметили в ведомстве.

Владимир Ананьев родился во Львове в 1958 году. В правительство Архангельской области он пришел в 2022 году, где также возглавлял департамент совершенствования государственного управления администрации. До этого около 25 лет работал в органах региональной прокуратуры.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на 64-м году жизни скончался заслуженный артист РФ Алексей Веселкин.

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Замглавы архангельской администрации Ананьев умер во время хоккейного матча

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