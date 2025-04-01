«Ари меня убьет за это»: Самойлова показала личную ванную дочери-подростка

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 29 0

Блогер Оксана Самойлова показала унитаз старшей дочери

Фото, видео: Instagram*/samoylovaoxana; 5-tv.ru

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Внимание привлекли необычные постеры и изобилие растений.

Блогер и модель Оксана Самойлова без спроса показала ванную комнату своей старшей дочери, Ариеллы. Ролик блогер выложила в социальных сетях.

«Ари меня убьет за это», — с улыбкой прокомментировала Самойлова, заглянув в личное пространство подростка.

В отличие от привычной для звездной семьи утонченной элегантности, ванная комната Ариеллы поразила своей яркой экстравагантностью. Стены украшены постерами, на унитазе виднеются наклейки, а растения повсюду создают атмосферу миниатюрных джунглей.

Ожидаемая роскошь уступила место яркой индивидуальности дочери, которую явно не пугают необычные дизайнерские решения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Оксана Самойлова поделилась переживаниями по поводу здоровья своих детей. Младшая дочь, Лея, после перенесенной свинки оказалась в больнице с норовирусом и высокой температурой. К счастью, врачи оперативно оказали помощь, и состояние девочки улучшилось.

Оксана призналась, что этот год стал настоящим испытанием для всей семьи, так как дети долго не могли избавиться от болезней.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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