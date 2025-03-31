«Не просто грипп»: Оксана Самойлова рассказала о череде болезней у своих детей

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 34 0

Модель Оксана Самойлова сообщила о болезнях детей

Оксана Самойлова заявила, что ее дети заболели коклюшом, свинкой и норовирусом

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Средняя дочь звездной пары даже попала в больницу.

Дети модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана стали часто болеть. В своем Telegram-канале Оксана рассказала, что с начала года их дом буквально не покидают болезни, и это не простые ОРВИ или грипп, а совсем неожиданные недуги.

«Мы болели коклюшем! Коклюш, представляете! А потом свинкой! У нас в школе была эпидемия свинки. Школу закрывали на карантин, но мы, конечно, успели заразиться», — призналась Оксана.

Самая младшая из дочерей, Лея, после свинки попала в больницу с норовирусом и высокой температурой. Но, к счастью, врачи быстро привели девочку в норму.

Фото: Telegram/name/Samoylovaoxana/sammyfam

Оксана добавила, что этот год стал для всей семьи настоящим испытанием, ведь болезни никак не отпускали детей.

«Из последнего — какой-то норовирус. С ним Лея как раз лежала в больнице с высоченной температурой», — написала она.

Под постом блогера сразу появились комментарии от других мам, которые поддержали Самойлову. Многие признались, что столкнулись с похожими проблемами в своих семьях и выразили сочувствие.

В числе подписчиков оказались не только те, кто переживает такие же трудности, но и те, кто признается, что болезни стали настоящим испытанием для многих в этом году.

Джиган и Оксана воспитывают 13-летнюю Ариелу, 10-летнюю Лею, 7-летнюю Майю и 5-летнего Давида.

Ранее 5-tv.ru писал, что исчезнувшую из соцсетей Оксану Самойлову заподозрили в разводе с Джиганом.

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