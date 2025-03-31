«Не просто грипп»: Оксана Самойлова рассказала о череде болезней у своих детей
Модель Оксана Самойлова сообщила о болезнях детей
Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda
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Средняя дочь звездной пары даже попала в больницу.
Дети модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана стали часто болеть. В своем Telegram-канале Оксана рассказала, что с начала года их дом буквально не покидают болезни, и это не простые ОРВИ или грипп, а совсем неожиданные недуги.
«Мы болели коклюшем! Коклюш, представляете! А потом свинкой! У нас в школе была эпидемия свинки. Школу закрывали на карантин, но мы, конечно, успели заразиться», — призналась Оксана.
Самая младшая из дочерей, Лея, после свинки попала в больницу с норовирусом и высокой температурой. Но, к счастью, врачи быстро привели девочку в норму.
Оксана добавила, что этот год стал для всей семьи настоящим испытанием, ведь болезни никак не отпускали детей.
«Из последнего — какой-то норовирус. С ним Лея как раз лежала в больнице с высоченной температурой», — написала она.
Под постом блогера сразу появились комментарии от других мам, которые поддержали Самойлову. Многие признались, что столкнулись с похожими проблемами в своих семьях и выразили сочувствие.
В числе подписчиков оказались не только те, кто переживает такие же трудности, но и те, кто признается, что болезни стали настоящим испытанием для многих в этом году.
Джиган и Оксана воспитывают 13-летнюю Ариелу, 10-летнюю Лею, 7-летнюю Майю и 5-летнего Давида.
Ранее 5-tv.ru писал, что исчезнувшую из соцсетей Оксану Самойлову заподозрили в разводе с Джиганом.
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