Четыре села: утро на Алтае началось с землетрясения

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 520 0

Землетрясение магнитудой 3,8 произошло на Алтае

Землетрясение в Республике Алтай

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Магнитуда оценивается в 3,8 балла.

В Республике Алтай была зафиксирована сейсмоактивность. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по данному региону в своем Telegram-канале

Информация о землетрясении в Кош-Агачском районе Республики Алтай поступила в ведомство в 05:05 утра. Отмечено, что магнитуда толчков составила 3,8 балла.

Сейсмоактивность была зафиксирована в радиусе 50 километров от эпицентра, в эту зону попали четыре населенных пункта: Кокоря, Ташанта, Тобелер и Теленгит-Сортогой.

«Местным населением толчки не ощущались. Погибших и пострадавших нет», — уточнили в МЧС региона.

Ранее 5-tv.ru писало о том, в Мьянме россиянин пропал без вести после землетрясения. Мужчина работал учителем в средней школе в Мьянме. Во время толчков он находился в апартаментах Mandalay Sky Villa. В этом здании проживал преподавательский состав образовательного учреждения.

Кроме него, пропали еще четыре сотрудника данной школы, трое из них имеют гражданство ЮАР, один — Филиппин. Разбор завалов и спасательная операция в Mandalay Sky Villa продолжаются.

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