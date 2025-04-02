В Мьянме россиянин пропал без вести после землетрясения

Учитель из частной средней школы HCIS в Мьянме, имеющий гражданство Российской Федерации, пропал без вести после мощного землетрясения 28 марта. Об этом стало известно из сообщения агентства Khit Thit.

Вместе с ненайденным россиянином четверо преподавателей того же учебного заведения не выходят на связь. Уточняется, что из них трое — граждане ЮАР, а последний — Филиппин.

По имеющимся данным, преподавательский коллектив проживал в апартаментах Mandalay Sky Villa, рухнувших в момент бушующей стихии. Все педагоги в настоящий момент могут находиться под завалами зданий, замурованные в течение более 70 часов.

«Спасательные операции в Mandalay Sky Villa продолжаются в сотрудничестве с китайской спасательной командой и пожарной службой», — отметили в агентстве.

До этого, 28 марта, в Мьянме прошло два землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4. Эпицентр одного из них располагался в 31 километре на северо-запад от города Мандалай. По предварительным данным, погибло более 2,7 тысяч человек. На следующий день в Мьянму направилось более 100 спасателей из России для ликвидации последствий бедствия и оказания помощи пострадавшим.

Ранее 5-tv.ru писал, что число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2700 человек.