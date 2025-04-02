В Дагестане камнепад снес машину с людьми в обрыв

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 45 0

Водитель автомобиля погиб на месте, пассажира удалось спасти.

Фото, видео: Reuters/Thomas Frey; 5-tv.ru

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В Дагестане камнепад снес машину с людьми в обрыв. На месте трагедии работают оперативные службы.

Инцидент произошел на трассе «Агвали — Шаури — Кидеро» — обрушившиеся на легковой автомобиль камни, упавшие с близлежащей горы, буквально отбросили транспортное средство в обрыв. В машине находилось двое — водитель внедорожника погиб на месте, в то время, как пассажира со множественными травмами удалось спасти и доставить в местную больницу.

В спасательной операции участвовали как сотрудники экстренных служб, так и простые очевидцы аварии — десятки мужчин помогли прибывшей на место спецтехнике вытащить разбитый автомобиль из оврага и оказать помощь пострадавшему.

Сама машина также была очень сильно повреждена — у нее измят кузов и двери, а также разбиты почти все стекла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в дорожной аварии в ДНР погибли шесть человек. Следовавший из Краснодара в Мариуполь автобус врезался в дорожную технику — водитель поздно заметил остановившийся грузовик и не успел затормозить. Удар был такой силы, что иномарка сложилась гармошкой. Пять пассажиров погибли еще до приезда скорой.

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