Иномарка сложилась гармошкой: 6 человек погибли в ДТП по дороге в Мариуполь
6 человек погибли в ДТП по дороге в Мариуполь
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Водитель поздно заметил остановившийся на трассе грузовик.
Шесть человек погибли в дорожной аварии в ДНР. Следовавший из Краснодара в Мариуполь автобус врезался в дорожную технику.
Водитель поздно заметил остановившийся грузовик и не успел затормозить. Удар был такой силы, что иномарка сложилась гармошкой. Пять пассажиров погибли еще до приезда скорой.
Водитель микроавтобуса скончался в больнице, еще шесть человек получили травмы. Трое в тяжелом состоянии. Сейчас за их жизнь борятся врачи.
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