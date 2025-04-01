Иномарка сложилась гармошкой: 6 человек погибли в ДТП по дороге в Мариуполь

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 46 0

6 человек погибли в ДТП по дороге в Мариуполь

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Водитель поздно заметил остановившийся на трассе грузовик.

Шесть человек погибли в дорожной аварии в ДНР. Следовавший из Краснодара в Мариуполь автобус врезался в дорожную технику.

Водитель поздно заметил остановившийся грузовик и не успел затормозить. Удар был такой силы, что иномарка сложилась гармошкой. Пять пассажиров погибли еще до приезда скорой.

Водитель микроавтобуса скончался в больнице, еще шесть человек получили травмы. Трое в тяжелом состоянии. Сейчас за их жизнь борятся врачи.

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