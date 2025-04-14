Через премии к звездам: формула успеха хорошего артиста

Если нет переживаний — нужно уходить, ведь волнение — неотъемлемая часть профессии артиста. Как сейчас молодые таланты соревнуются за успех, кому нужны премии с неизвестными номинантами, и почему в МХТ имени Чехова не приживается пыль — эксклюзивно узнала корреспондент 5-tv.ru на церемонии вручения премии МХТ.

«Мы цепляем еще не замеченные таланты», — делится Константин Юрьевич Хабенский.

Порой крайне сложно молодому дарованию добиться шанса быть услышанным, ведь все привыкли любить уже любимых, а восхищаться теми, кто знаменит. Таким образом, свежие талантливые творческие люди часто остаются на обочине славы, а известность становится уже не эстафетной палочкой, а непрерывным круговоротом.

МХТ под руководством Константина Юрьевича уже третий год разрывает этот порочный круг и дает возможность поколению до 35 лет реализоваться в актерском мире, получить заслуженную премию из рук великих артистов и быть признанным, еще не будучи известным.

«Сейчас время молодых. Любовь к молодым. Если ты молод — больше дверей откроется им сейчас. Не могу сказать, что я им завидую — но им крупно повезло!» — откровенничает Сергей Епишев, пришедший на премию в качестве друга театра.

Театр консолидировал не только круг трудящихся номинантов. Наслаждаться современной музыкой, угощениями и общением в легендарных стенах пришли знаменитые Татьяна и Владимир Хотиненко, Андрей Мерзликин, Алла Сигалова и многие другие, уже сделавшие хорошую карьеру люди искусства. А молодежь получила в этот вечер не только награды, но и пропуск в элитарное общество — еще один разрыв шаблонов со стороны руководства храма Мельпомены.

«Молодежь сейчас более расслабленная и свободная. Но конкуренция есть и слава богу. Несмотря на это, наше главное правило — держаться вместе», — делится пара Хотиненко, которые, по совместительству, еще и преподают в школе-студии МХАТ.

Творческий коллектив молодого артиста в дальнейшем перерастает деловой статус. Коллеги становятся теми людьми, с которыми можно разделить практически все в сокровенное в жизни. Это больше чем дружба, это семья! Поэтому во время учебы и службы в театре ты работаешь уже не на личное благо, а на благо театральной семьи.

Можно в шутку сказать, что премия — семейный праздник. Адептом другого взгляда на награды является актер Андрей Мерзликин:

«Важно в юном возрасте научиться работать без похвалы. Премия помогает хорошему настроению, но не несет тебе работы. От премии ничего не зависит, но в здании кипит жизнь».

То есть именно в живых чувствах и заключается очистка от закостенелости традиционных уставов. Эмоции и любовь можно испытывать только к близким.

Стены МХТ хранят память более века. И невозможно было бы поддерживать их живость на одном уважении традиций. Невероятно важно успевать идти в ногу со временем. Даже если вокруг тебя полно укоренившихся устоев — нужно не бояться вносить в них новшества. Все ради того, чтобы великие артисты, увековеченные в портретной галерее, не покрывались пылью, а были поводами для улыбок и поднятых бокалов.

«Сегодня на премии дух кипит, из-за того, что все шкодные, молодые и не любят ненужной сакральности, пыли. Театр — дело молодое, живое, сильное. Даже в традициях была революция. Станиславский тоже был революцией, а потом уже стал традицией!» — делится Мерзликин.

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